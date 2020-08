UFFICIALE – Monza, arriva Donati: accordo fino al 2023

Monza, altro colpo in arrivo per i brianzoli: Giulio Donati ha firmato un accordo fino al 2023. Il comunicato del club

Il Monza, tramite un comunicato, ha ufficializzato l’arrivo di Giulio Donati. Ecco la nota del club brianzolo:

«Dopo i colpi a centrocampo e in attacco, il Monza accoglie un grande rinforzo anche in difesa: ecco Giulio Donati, che ha firmato un contratto fino al 30/6/2023.

Nato il 5 febbraio 1990 a Pietrasanta (Lucca), il terzino toscano ha giocato due stagioni nella Primavera dell’Inter, prima di debuttare in serie A a 20 anni col Lecce. Poi le esperienze in B con Padova e Grosseto, e l’avventura in Germania: dall’estate 2013 al gennaio 2016 nel Bayer Leverkusen con 67 presenze, comprese le 15 con un gol in Champions League e dal 2016 al Mainz, con 88 partite tra cui 4 in Europa League.

Vanta anche 26 presenze con la Nazionale Under 21.

Nel gennaio scorso è tornato a giocare in serie A con la maglia del Lecce, di cui è stato una colonna della difesa, con 20 presenze e un gol.

Benvenuto Giulio!»