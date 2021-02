Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 9.20 – Dopo 10 anni il derby di Milano torna decisivo per lo scudetto, e non solo – Scontro al vertice da brividi, Conte non può mancare lo scudetto, Pioli non vuole smettere di sognare. Ibra e Lukaku tornano faccia a faccia. L’editoriale

Ore 9.00 – Milan, Kessie: «Il derby lo vinciamo noi. Io “il presidente”? Vi spiego» – Il centrocampista del Milan si è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport: «Una volta sono arrivato a Milanello e ho parcheggiato nel posto di Gazidis. Mi hanno detto che non si poteva e ho risposto, che problema c’è? Sono il nuovo a.d.del Milan. A me piacciono gli scherzi. Logicamente so di non essere un presidente». L’intervista

Ore 8.40 – Roma, guai in difesa: Fazio verso l’esordio in campionato – La Roma è alle prese con tante defezioni in difesa, con anche Cristante con problemi fisici, e così Fazio va verso l’esordio in questa stagione. La notizia

Ore 8.20 – Inter, Lukaku è l’uomo derby: caccia al record nella stracittadina – Romelu Lukaku ha segnato 4 gol negli ultimi 4 derby e adesso vuole aumentare il suo bottino entrando nella storia. La notizia