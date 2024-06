Ungheria, Rossi: «Sentiamo già la PRESSIONE. La Svizzera ha uno dei MIGLIORI AL MONDO nel suo ruolo»

Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Euro2024 contro la Svizzera. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico italiano riportate da Nemzetisport.

PRESSIONE – «I miei giocatori sentono già la pressione: non puoi evitare questa pressione, ma devi gestirla, devi concentrarti sul tuo gioco. Non siamo arrivati ​​qui per caso. Gli svizzeri si difendono molto bene e hanno diversi giocatori veloci davanti, non bisogna prestare attenzione a un solo giocatore».

PORTIERE – «Nel calcio moderno è importante che i portieri giochino bene anche con i piedi, penso che entrambi rappresentino un livello elevato in questo senso, ovviamente la cosa più importante è che svolgano bene i loro compiti».

SVIZZERA – «Xhaka è stato tra i migliori al mondo nel suo ruolo ultimamente, è uno dei principali custodi del gioco svizzero, ma posso citare anche Akanji, Frueler e Vargas tra i giocatori chiave. Quanto a Loic Nego, è ungherese quanto me, poiché anche lui è cittadino ungherese. È un ragazzo eccezionale, non riesco nemmeno a descrivere quanto dà alla squadra come essere umano. Tuttavia, attualmente è alle prese con un infortunio, quindi non potrà giocare domani»