Uva prima di Portogallo-Italia: «Nations League? Obiettivo qualificazione Euro 2020»

Tra pochi minuti il via a Portogallo-Italia, seconda gara della UEFA Nations League. Le parole del direttore generale Michele Uva

Il direttore generale della Nazionale Italiana, Michele Uva, è stato intervistato ai microfoni di Rai Sport poco prima della sfida contro il Portogallo. «Il nostro principale obiettivo è qualificarci per Euro 2020. L’allenatore compie le sue scelte, ha valutato questi cambi ed è segno di un ricambio generazionale, è un momento molto importante per la Nazionale. L’Italia non può mai giocare per perdere o per sperimentare, il ct sta provando a vincere con i calciatori che dovranno crescere molto in questa stagione con i propri club».

Prosegue e conclude Michele Uva nell’intervista pre-partita da Lisbona a Rai Sport: «C’è molta negatività attorno all’Italia, le persone si focalizzano solamente sugli aspetti negativi. Ad esempio sul primo tempo contro la Polonia senza pensare all’ottima reazione avuta nel secondo tempo in cui gli avversari non riuscivano a reagire. Questa è la prima edizione della Nations League, penso sia un torneo fantastico che dà sicuramente qualcosa in più rispetto alle consuete amichevoli che venivano giocate prima. Per la gara contro la Polonia c’erano davanti alla televisione circa il 30% della popolazione italiana, tutti noi amiamo la Nazionale».