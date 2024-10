Vaciago: «Calendario pieno di partite inutili? Vi spiego il problema tra giocatori e FIFA»

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha voluto parlare della situazione tra giocatori, FIFA e le polemiche sul calendario

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha rilasciato qualche dichiarazione a “Tutti i convocati” sulla situazione tra FIFA, calciatori e le ultime polemiche sui calendari dove nel mezzo ci sono state anche le Nazionali.

LE PAROLE – «Il calendario va sfrondato perchè è pieno di partite inutili, basta guardare certi ascolti. Poi se non si mettono d’accordo le parti, arriverà il mercato a spazzare via tutto. Giocatori vs FIFA? Il problema è che ci sono solo 365 giorni in un anno e quella torta se la stanno litigando in maniera un po’ scomposta le varie componenti, campionati nazionali, UEFA e FIFA. Poi ci sono le competizioni locali e i tempi per le nazionale»