Valencia-Real Madrid: difese forti a confronto e il caso Vinicius

Tutto sulla sfida di Liga tra Valencia e Real Madrid per la nuova giornata di Liga dopo il caso Vinicius dello scorso anno

Con 6 punti di vantaggio sul Girona, il Real Madrid stasera va a Valencia per cercare di rafforzare ancora di più la sua leadership. La differenza, finora, l’ha fatta più la tenuta difensiva che l’attacco, visto che la capolista ha incassato addirittura la metà delle reti prese dalla squadra che insegue. Non ci sarebbe da stupirsi se anche oggi Ancelotti riuscisse a tenere la porta inviolata, tenendo conto che il Valencia, nono in classifica, è reduce dallo 0-0 con il Siviglia (unico risultato a reti bianche in Liga nel 2024!) e da 180 minuti non va in gol. Però è pur vero che gli avversari al Mestalla si sanno ben comportare, hanno un recente ruolino di marcia di tutto rispetto fatto di 5 vittorie e 3 pareggi, davanti al loro pubblico sanno il fatto loro. E, più in generale, nel suo stadio la squadra guidata da Ruben Baraja, ha incassato solo 6 reti, segnalandosi come la migliore difesa casalinga del torneo. Solo l’Osasuna, peraltro all’inizio della stagione, è riuscito a fare almeno 2 gol su questo terreno, il che rende la sfida per i blancos ancora più difficile e – conseguentemente – stimolante.

Il personaggio del giorno non potrà che essere Vinicius, non a caso oggi in copertina su diverse testate iberiche. Il fatto è noto, a Valencia il brasiliano è stato oggetto di atteggiamenti di stampo razzista da parte del pubblico. E a rinfocolare le polemiche è intervenuto ciò che è successo in settimana: le porte sbarrate da parte del club alla troupe che sta girando un documentario sul giocatore. L’accesso allo stadio “incriminato” è stato negato. «Facciamo la festa in tutta la tranquillità», è il titolo di As, con un Vinicius sorridente. E i due mister alla vigilia hanno fatto qualcosa di più di gettare acqua sul fuoco. Baraja ha detto di sperare che tutti abbiano imparato dalla vicenda dell’anno scorso. Ancelotti ha elogiato il Valencia per come ha identificato i colpevoli.

Meno diplomatico è il giornalista del catalano Sport, Albert Mansou. Che ha comunque puntato il dito su Vinicius: «È proprio l’atteggiamento di questo giocatore ad essere uno dei principali grattacapi per Ancelotti e soci. Il suo modo di comportarsi, la sua facilità nell’attirare i riflettori con le sue polemiche e i suoi atteggiamenti non giovano affatto alla squadra blanca. Al contrario, non fanno altro che offuscare una stagione che, bisogna riconoscerlo, è impeccabile perché la squadra è stata abile nel superare le tante sconfitte avute». Vedremo stasera cosa succederà, in campo e sugli spalti.