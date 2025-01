Vlasic si racconta: «Sento sempre Zapata, orgoglioso dei valori del Torino. Vi dico cosa mi chiede Vanoli, post derby nello spogliatoio…»

Vlasic si racconta, dal derby con la Juve ai valori del Torino, ma anche Zapata, il rapporto con Vanoli e il futuro della squadra, l’intervista del granata

Nikola Vlasic è forse uno degli oggetti più misteriosi del Torino targato Paolo Vanoli. Assente di lusso nella prima parte della stagione causa un infortunio che gli ha impedito (tra l’altro) di partecipare alla preparazione estiva, ha dato respiro al reparto offensivo granata quando il ko fisico è ‘toccato’ al collega Duvan Zapata.

Al contempo, è indubbio come tutta la società calcistica piemontese si aspetti di più da un calciatore munito delle indubbie doti del trequartista croato. Il derby con la Juventus – pareggiato anche grazie ad un suo gol e una prestazione maiuscola – ne è un esempio lampante.

Proprio Vlasic ha avuto quest’oggi modo di confessare i propri pensieri sulla sua stagione (la terza dall’approdo all’ombra della Mole) col Torino a La Gazzetta dello Sport. Dal rapporto con mister Vanoli e compagni, al pensiero speranzoso verso il futuro. Vediamo quindi un estratto di una parte delle sue lunghissime dichiarazioni rilasciate stamane sulla Rosea.

DERBY CON LA JUVE – «Una delle più belle della mia vita. Ho giocato molti derby con l’Hadjuk e in Russia. Ma qui è stato speciale, unico: abbiamo giocato bene, i tifosi sono stati con noi tutta la partita. Dopo il gol ho provato un’emozione unica. Un ricordo che porterò sempre dentro di me».

IL TORO DELL’ULTIMO PERIODO – «Che uniti siamo squadra. Negli ultimi due mesi abbiamo spinto tanto: abbiamo fatto 4 ottimi pareggi, avremmo meritato una vittoria in molte di queste ultime partite, come col Parma e a Udine».

CHE UOMO E’ IL CALCIATORE VLASIC – «Sono un uomo tranquillo: faccio il mio, sto zitto sempre. Non mi piace parlare, non uso mai nemmeno i social. Non ha un profilo? Ho avuto un account Instagram, ma non lo uso mai. Amo la discrezione, mi piace stare da solo. La mia giornata è casa-Filadelfia»

COSA CHIEDE VANOLI – «Vanoli ha una grande fiducia in tutti i calciatori. Non abbandona mai nessuno: ne è esempio l’utilizzo a Firenze di Tameze dopo tanta panchina. Nel calcio la fiducia per un calciatore vale il 40%».

RAPPORTO CON ZAPATA – «È sempre con noi, ci manda messaggi prima e dopo le gare. Dopo la Fiorentina ci ha scritto “bravi ragazzi, grande-grande cuore”. Mi manca tanto».

FUTURO DEL TORINO – «Questa squadra è molto più forte di quanto ha fatto vedere finora. Dobbiamo portare a casa subito più punti possibile: quello di prima non era il vero Toro, questo è il vero Toro».

MESSAGGIO AI TIFOSI DEL TORINO – «Nello spogliatoio abbiamo parlato del tifo del derby, c’era un’atmosfera unica. Sarebbe bello riaverla sempre, già domani contro il Cagliari».

VALORI TORINO – «Passione, voglia, grinta. Storia. Quando la indosso, sento il passato del club. Non posso dire il contrario: non è un peso, è una grossa responsabilità»