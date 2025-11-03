Van Bommel papà dal cuore d’oro! Rifiuta queste quattro squadre per restare accanto al figlio, attaccante del Psv, reduce da un brutto infortunio al crociato

Van Bommel papà dal cuore d’oro! L’ex centrocampista del Milan ha rifiutato quattro proposte importanti per restare accanto al figlio

Mark van Bommel, l’allenatore olandese di 48 anni, ha sorprendentemente rifiutato quattro proposte da club importanti, inclusi i giganti scozzesi del Celtic e tre squadre di spicco dal Medio Oriente. La notizia, confermata dal suo agente José Fortes Rodriguez a De Telegraaf, svela un gesto di profondo attaccamento familiare.

Van Bommel aveva la possibilità di prendere il posto di Brendan Rodgers al Celtic, ma ha declinato l’offerta, con delusione da parte del club scozzese. Allo stesso modo, ha mostrato scarso interesse per le ricche proposte provenienti dal Medio Oriente, che prevedevano ingaggi milionari.

La ragione di questo inatteso rifiuto, secondo De Telegraaf, risiede nella sua volontà di rimanere accanto al figlio Ruben van Bommel. L’attaccante del PSV sta infatti recuperando da un grave infortunio ai legamenti crociati, che il padre ha vissuto in diretta, osservandolo dalla tribuna all’inizio del campionato. Sebbene in futuro non escluda un trasferimento in quelle leghe (avendo già avuto colloqui approfonditi e apprezzato alcuni progetti), al momento la priorità assoluta è la famiglia.

Van Bommel, la cui ultima esperienza in panchina è stata con il Royal Antwerp FC, ha dichiarato di voler tornare ad allenare non appena Ruben sarà completamente ristabilito. Una scelta che sottolinea un forte legame familiare in un momento cruciale per la carriera del figlio.