Paolo Vanoli parla in conferenza stampa dopo Juve Torino 2-0, l’intervista integrale del tecnico granata dopo il derby della Mole

(Lorenzo Bosca – Inviato all’Allianz Stadium). E alla fine, come prevedibile dai pronostici della vigilia, Juve Torino se la sono assicurati i padroni di casa. Complici i gol di Weah nel primo e Yildiz nel secondo tempo i ragazzi di Thiago Motta hanno superato meritatamente per 2-0 quelli allenati da Paolo Vanoli. Mentre la Vecchia Signora tiene vive le speranze in ottica lotta scudetto i granata scivolano verso la zona più calda della classifica, dopo aver inanellato l’ennesima sconfitta consecutiva.

Ai margini della stracittadina ecco che Paolo Vanoli interviene in conferenza stampa. Qui l’intervista integrale del tecnico ex Venezia raccolta da CalcioNews24 presente allo Stadium. La conferenza di mister Vanoli dopo Juve Torino.

La conferenza stampa di Paolo Vanoli dopo Juve Torino live:

Un Torino diverso da quello che ti aspettavi?

«Sotto il livello tattico l’abbiamo interpretata bene, ci è mancato nel primo tempo quel furore di prendere la palla. Ci sono mancate le soluzioni offensive, davanti abbiamo perso Adams e quindi un po’ di peso specifico. In queste tre partite abbiamo fatto zero gol, dobbiamo trovare delle soluzioni»

La Juve te l’aspettavi così? L’hai preparata come con una squadra da scudetto?

«Non guardo mai la classifica, questa era una partita speciale e la volevo interpretare come tale. A livello tecnico eravamo inferiori, dovevamo colmarla a livello di gioco, ci è mancato quel pizzico dis frontatezza»

Qual è l’obiettivo?

«Sono stato chiaro fin dall’inizio. Quando eravamo primi in classifica eravamo un altro tipo di squadra, ma son sempre stato chiaro all’interno dello spogliatoio che il micro obiettivo da raggiungere è la salvezza, ma son sempre stato chiaro su questo»

Hai parlato con il Presidente?

«Col presidente ci parlo come sempre detto, la fiducia penso che vada conquistata»

Dove si lavora adesso?

«Si lavora più sulla testa, il periodo lungo senza risultati ti porta a fare fatica ad andare oltre. Ho già combattuto in queste situazioni, adesso insieme ai ragazzi dobbiamo uscirne»

La società è consapevole di queste

«Non entro nel merito, la società mi è vicina. Adesso siamo in questa situazione, dobbiamo pensare partita per partita e uscire da questa situazione. L’ho detto anche ai ragazzi, il nostro campionato inizia dalla prossima che è una partita importante»

Ti aspetti davvero a inizio gennaio dei rinforzi?

«Sì, sì, ne sono convinto»

Come stanno Ricci e Ilic?

«Samuele dobbiamo vedere bene cos’è successo, penso a una distorsione alla caviglia. Ilic non ho ancora parlato né col ragazzo nè col dottore»