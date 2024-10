Torino, Vanoli in conferenza post Como: le dichiarazioni del tecnico dopo la gara 

Paolo Vanoli in conferenza stampa post Torino Como, l’intervista completa del tecnico granata dopo il match di Serie A all’Olimpico Grande Torino

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) Paolo Vanoli Torino Como torna alla vittoria in . Aveva sorpreso tutti, il tecnico granata, al calcio d’inizio schierando un’inedita difesa a quattro. E invece risultato e prestazione danno ragione ai padroni di casa, che escono vittoriosi contro i rivali allenati da Fabregas. Il Toro non brilla certo, ma non esce mai dalla partita, e alla fine è propio un cambio di mister Vanoli all’ora di gioco a decidere le sorti della stessa.

La rete messa a segno dal giovanissimo talento (ormai ex primavera) Alieu Njie dopo 75’ minuti di gioco mette fine alla striscia di tre sconfitte consecutive da parte della compagine sabauda rispettivamente con Inter, Cagliari e Lazio (addirittura quattro se si considera il ko in Coppa Italia). Lo svede riporta quindi serenità sulla sponda granata del Po’: una boccata d’aria per preparare al meglio le prossime sfide in programma. Vediamo quindi la conferenza stampa di Paolo Vanoli. L’intervista integrale raccolta da CalcioNews24 post match.

Attesa per Paolo Vanoli. La conferenza stampa post Torino Como inizierà a breve