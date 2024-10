Torino Como: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 9ª giornata di Serie A Torino Como: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE



(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). L’attesa è finalmente terminata. Alle ore 20e45 – tra le mura di uno Stadio Olimpico Grande Torino che si prepara ad accogliere oltre 20’000 spettatori – va in scena l’attesissimo match Torino Como. Gara che segue l’incontro tra Udinese e Cagliari ad aprire il sipario sulla giornata numero 9 di Serie A.

I padroni di casa sono chiamati a raddrizzare la rotta dopo 3 ko accusati consecutivamente in campionato, quattro se si considera anche la Coppa Italia. D’altro lato gli ospiti, fermi a due lunghezze di distanza proprio dai granata in classifica, si trovano ora alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione della stessa. Lo sanno bene Paolo Vanoli e Cesc Fabregas, pronti a regalare spettacolo questa sera all’ombra della Mole. Appuntamento alle 20e45 quindi, vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Torino Como.

TORINO COMO LIVE

La diretta testuale di Torino Como comincerà alle 20e45

TORINO COMO LIVE 0-0

FORMAZIONI TORINO COMO:

In attesa delle formazioni ufficiali di Torino Como

ARBITRO TORINO COMO: Giovanni Ayroldi