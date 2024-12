Torino, Vanoli in conferenza pre Empoli: «Ilic recuperato, Sosa domani gioca. Obiettivi? Vi dico come ho parlato alla squadra»

Paolo Vanoli in conferenza stampa prima di Empoli Torino, vediamo le dichiarazioni live dell’allenatore granata alla vigilia del match di Serie A

Paolo Vanoli in conferenza stampa pre Empoli Torino. Giornata di vigilia sulla sponda granata del Po, domani – alle ore 20e45 in punto – andrà in scena il match d’apertura per la giornata numero 16 di Serie A. Tra le mura dello Stadio Castellani i toscani allenati da Roberto D’Aversa affronteranno i rivali piemontesi, in una sfida che molto può dirci sullo stato di salute e il papabile proseguio del campionato delle due formazioni.

Azzurri e granata si trovano attualmente separati da appena tre lunghezze in classifica (quota 19 per i padroni di casa, fermi a 16 gli ospiti). Vediamo quindi la conferenza stampa di Paolo Vanoli a 24 ore e poco più da Empoli Torino. La sua intervista raccolta LIVE da Calcionews24, dichiarazioni a partire dalle ore 13.45

Paolo Vanoli in conferenza stampa pre Empoli Torino:

Buongiorno mister Vanoli. Come sta la squadra? Ilic ha recuperato?

«Stiamo bene, abbiamo recuperato Linetty, Njie e Vlasic. Avevano avuto un problema intestinale, ma ci sono. Ilic si è aggregato al gruppo per tutta la settimana, farà parte dei convocati»

Come si prepara la gara con l’Empoli?

«Consapevoli che giocheremo su un campo ostico e che l’ultima vittoria del Toro lì è del 2022. Ho fatto vedere che anche le grandi squadre hanno sempre sofferto. Ho fatto vedere che l’80% dei gol loro gol è arrivato nei primi tempi e serve attenzione nell’approccio»

Un pensiero su Pellegri che si è infortunato

«Ho scritto un messaggio a Sazonov e prima a Pellegri. Al di là della maglia che metti, dà fastidio questo infortunio. Auguro a entrambi una pronta guarigione»

Può passare al tridente? Vlasic, Njie e una punta?

«Sì, è’ una soluzione percorribile. L’abbiamo fatto anche con l’Empoli in Coppa con Njie, Zapata e Adams. Io penso che quando si costruisce qualcosa di importante prima si passa dalla mentalità, poi si può fare tutto. Noi stiamo crescendo, tutte queste opzioni possono essere dall’inizio o a gara in corso. Sappiamo che nel calcio moderno avere l’opportunità di avere giocatori tecnici e che sanno saltare l’uomo è fondamentale»

In coppa con l’Empoli mancarono corsa e ritmo. Fisicamente e mentalmente potete essere più incisivi?

«Io penso che quando parlai della coppa Italia… era riferito alla lentezza del giro palla, non alle gambe. Fattostà che nel secondo tempo abbiamo fatto bene, pareggiammo e poi il calcio ci penalizzò con quella palla inattiva verso la fine. Sono sicuro che siamo cresciuti anche sotto il ritmo e l’intensità, lo abbiamo dimostrato anche a Genoa»

Domani proverà ad alzare gli esterni?

«Su questo ci lavoro tanto fin da quando sono arrivato. Ho detto una cosa importante nell’ultima conferenza, ho spiegato che anche senza un giocatore forte di testa come Duvan, i cross stressano gli avversari. I quinti…cerco sempre di tenerli più alti, poi dipende dalle caratteristiche personali. Pedersen è un giocatore a cui piace il campo aperto, Borna Sosa e Lazaro preferiscono la palla nei piedi. Ma questo non vuol dire che non possano arrivare lo stesso a crossare»

Questo periodo difficile è figlio dell’assenza di Zapata?

«Ma, io penso di sì. C’è un esempio importante come il City ha perso Rodri e tutto è venuto a mancare. A volte hai pilastri importanti, non solo come realizzatore ma anche per far funzionare la squadra. Ma questo è il passato come ho detto più volte, noi dobbiamo guardare avanti e ricercare qualcosa di diverso. Lo stiamo cercando. Nelle ultime partite ci è mancato il guizzo, l’occasione che ti poteva far svoltare: la stiamo cercando con determinazione. Penso che ci meritiamo qualcosa di importante, lo stiamo andando a cercare…»

Vlasic può essere utile domani? O è una gara troppo sporca sotto questo apsetto?

«Guarda, Vlasic ha la stima e la fiducia completa dell’allenatore. Adesso è il campo…il prato verde a decidere. Io devo riuscire a mettere in campo la miglior formazione. Lui, come tanti altri altri, può determinare. E il prato verde è a sua disposizione con la massima fiducia dell’allenatore»

Come avete preparato la partita?

«La dobbiamo preparare come l’abbiamo preparata contro il Genoa, sapendo chi incontriamo e ora incontriamo di fronte una squadra leggera di testa, che riesce a fare tutto. Ho visto la partita con il Verona, l’hanno chiusa già nel primo tempo, all’interno della gara ci saranno tante partite e noi possiamo cambiarla. Come dico sempre ai miei ragazzi la cosa che non voglio è uscire dalla partita, dobbiamo sempre stare dentro»

Vlasic come arriva all’Empoli?

«Nik…a volte ci sono periodi per gli attaccanti che non segnano e si intestardiscono. Vlasic deve solo pensare a giocare per la squadra. Lui lo sa fare bene, e quando la fai tutte le cose verranno. La squadra ha bisogno di una vittoria per ridare fiducia, la scossa. Questo lo dobbiamo cercare»

Ilic è recupartio…che minutaggio ha?

«Ilic è tornato in gruppo, sicuramente non si può pretendere di avere 90 minuti. Ma può avere una parte di partita, se necessario»

Avete fatto una tabella punti per questo fine girone d’andata per poi iniziare un nuovo campionato?

«L’ho detto dall’inizio, la nostra tabella è fatta di tappe per fare più punti possibili per raggiungere il primo step. Quindi non faccio tabelle, ma obiettivi. Il primo obiettivo è arrivare il prima possibile ai punti per poi programmare un altro step»

Come sta Sosa? Domani lo vedremo?

«Domani gioca»