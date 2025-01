Torino, Vanoli in conferenza stampa: le dichiarazioni prima della Fiorentina

Vanoli in conferenza stampa pre Fiorentina Torino, ecco le dichiarazioni del tecnico granata alla vigilia del match valido per la 21^ giornata di Serie A

Giornata di vigilia per Paolo Vanoli. Domani pomeriggio – alle 12e30 in punto – il tecnico granata è atteso da un nuovo appuntamento con il calendario di Serie A, arrivato ora alla sua giornata numero 21. Tra le mura dello Stadio Artemio Franchi, sarà difatti di scena Fiorentina Torino, gara inaugurale di una domenica densa di impegni per il campionato italiano.

Proprio in previsione della sfida in terra toscana, Vanoli interviene oggi in conferenza stampa. Con i cronisti riuniti l’ex allenatore del Venezia si prepara dunque ad illustrare le insidie e le peculiarità della partita che lo vedrà affrontare il gruppo guidato da Raffaele Palladino. Il diktat per Vlasic e i suoi, è di continuare il percorso di crescita intrapreso nelle ultime tre apparizioni e dare continuità a quanto di buono palesato nel derby con la Juventus. La conferenza stampa di Paolo Vanoli in vista di Fiorentina Torino a partire dalle 13.45.

Vanoli in conferenza stampa prima di Fiorentina Torino:

