Paolo Vanoli è philadelphia coach of the month di agosto, vale a dire il miglior allenatore del mese in Serie A, motivazioni, comunicato e dettagli

E alla fine, se l’è aggiudicato Paolo Vanoli del Torino, il titolo di ‘philadelphia coach of the month di agosto’. Vale a dire il riconoscimento elargito dalla Serie A nei confronti del miglior tecnico del mese precedente (in questo caso l’ottavo dell’anno solare). Il mister granata a ben vedere ha dimostrato sin dal suo arrivo all’ombra della Mole non solo di aver le carte in regola per raccogliere il testimone lasciato dal predecessore Juric, ma di poter donare una nuova identità alla scuderia sabauda.

Parla per lui un inizio di campionato a dir poco spumeggiante, figlio del pareggio contro il Milan e le vittorie inanellate con Atalanta e Venezia. Vanoli ha quindi avuto la meglio sugli altri tre tecnici che occupano momentaneamente il primo posto della classifica di Serie A, vale a dire Simone Inzaghi dell’Inter, Thiago Motta della Juventus e Kosta Runjaić dell’Udinese. Ulteriori informazioni e dettagli sul premio aggiudicato dall’allenatore del Torino (e che verrà consegnato prima dell’imminente sfida col Lecce) nel comunicato apparso sui portali ufficiali della Lega Serie A .

VANOLI COACH OF THE MONTH AGOSTO – «Il premio Philadelphia Coach Of The Month di agosto è stato assegnato all’allenatore del Torino Paolo Vanoli. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Torino-Lecce, in programma domenica 15 settembre 2024 alle ore 15.00 allo stadio “Olimpico Grande Torino” di Torino.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 3ª della Serie A Enilive 2024/2025.

“L’impatto di Paolo Vanoli sulla Serie A è stato straordinario – ha commentato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Alla prima esperienza su una panchina nel massimo Campionato italiano il mister del Torino si sta imponendo per idee e metodo, portando i granata a conquistare due successi e un pareggio nelle prime tre gare stagionali. Dopo la promozione ottenuta lo scorso anno a Venezia, Vanoli si candida già ad essere uno degli allenatori più interessanti del Torneo, un tecnico ambizioso e in costante evoluzione, pronto a guidare il Torino verso traguardi importanti”».