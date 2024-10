VAR a chiamata? Gravina vuole sperimentarlo in Serie C

La FIGC ha chiesto all’IFAB di poter iniziare a sperimentare il VAR a chiamata: Gravina lo vuole provare in Serie C

In questi giorni di polemiche arbitrali, la FIGC ha rilanciato l’idea del VAR a chiamata: come riportato da la Repubblica, potrebbe diventare una realtà.

Il presidente Gravina ha infatti inviato una lettera all’IFAB, International Football Association Board che si occupa di innovare i regolamenti calcistici, di potere iniziare a sperimentarlo in Serie C. L’Italia è il primo paese europeo a chiederne la sperimentazione nei propri campionati. Non una novità però, la FIFA ha già provato qualcosa di simile in occasione della Youth Cup e nel Mondiale Under 20 femminile, dove era presente a bordocampo un monitor con cui le squadre, con due chiamate a partite, potevano mandare l’arbitro a riguardare un particolare episodio.