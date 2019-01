Il VAR esulta dopo il gol degli avversari: il Real Madrid insorge – VIDEO

L’arbitro Montero è stato criticato dopo la sconfitta dei Blancos: la tv ufficiale del club ha diffuso un video di novembre per screditarlo

Momento tesissimo in casa Real. Dopo le sconfitte pesantissime, alla ripresa del campionato, contro Villareal e Real Sociedad, i blancos sono scivolati fuori dalla zona Champions League. La squadra di Solari è apparsa molto nervosa specialmente nell’ultima partita, che si è portata dietro una lunga scia di polemiche non soltanto per il tracollo al Bernabeu contro una squadra di bassa classifica ma anche per l’arbitraggio.

Il direttore di gara Munuera Montero è stato attaccato più volte dall’ambiente del Real Madridper soprattutto da parte di Butragueño. Ma non solo. Real Madridtv, infatti, ha ripescato un video che risale allo scorso 24 novembre. È la 13esima giornata del campionato spagnolo e l’Eibar travolge clamorosamente i campioni d’Europa in carica (con Solari già in panchina dopo l’esonero di Lopetegui) con un secco 3-0 e il VAR di quella sfida era proprio Montero.

Nel video diffuso si nota un’esultanza del direttore di gara che da il cinque ai suoi due colleghi attorno al 16esimo minuto del primo tempo quando l’Eibar trova il primo dei suoi 3 gol. Celebrazione per il vantaggio dell’Eibar o soddisfazione per il funzionamento del VAR?