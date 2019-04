La Juventus sulle tracce di Rapha Varane. Il difensore del Real Madrid piace ai bianconeri: offerti 90 milioni?

La Juventus cerca un nuovo difensore centrale per la prossima stagione. I bianconeri si guardano attorno e uno dei nomi nel mirino della Vecchia Signora è Manolas. Il centrale greco ha una clausola da 36 milioni e potrebbe dire addio alla Roma. Il difensore romanista però non è l’unico centrale nel mirino della Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, la Juve avrebbe messo gli occhi anche su Varane.

La Juventus ha offerto 90 milioni di euro per Rapha Varane? Ne è sicuro Don Balon che ha parlato di una proposta concreta da parte dei bianconeri per il difensore 26enne, campione del mondo con la Francia. Appare, però, difficile pensare ad un investimento di questa portata per acquistare un difensore, 10 milioni in meno rispetto alla spesa effettuata per Ronaldo un anno fa, sempre dal Real.