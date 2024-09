Venezia Antonelli: «Questi erano gli obiettivi sul mercato»

Le parole di Filippo Antonelli, Sporting Director & General Manager del Venezia, in conferenza stampa sul calciomercato appena chiuso dai lagunari

Filippo Antonelli, Sporting Director & General Manager del Venezia, ha parlato in conferenza stampa del calciomercato dei lagunari. Di seguito le sue parole.

«Con Di Francesco abbiamo concordato tre obiettivi fondamentali. Il primo obiettivo era la ricerca di un allenatore da progetto. Poi volevamo creare un progetto a lungo termine, attraverso l’investimento su giocatori giovani e di prospettiva, come i giocatori che sono arrivati in estate durante la sessione di mercato ed i ragazzi del settore giovanile che sono andati in prestito o che hanno già esordito in Serie A. Il terzo obiettivo che avevamo era quello della sostenibilità economica volta a garantire il futuro del club. Detto questo ci tengo a fare chiarezza sull’ultima operazione di mercato legata a Giulio Maggiore. Si è trattato di un’opportunità dell’ultimo momento che abbiamo provato a cogliere. Le operazioni delle ultime ore di mercato possono però avere degli inconvenienti, sia per colpa del Venezia che per colpa della Salernitana, ma in questo caso l’unico vero responsabile è stato il tempo, che è stato insufficiente per regolarizzare il deposito».