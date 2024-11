Venezia Antonelli: «Sapevamo che sarebbe stato un campionato complicato, dove bisogna battagliare; Pohjanpalo? Non va via»

Le parole di Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia: «guardare solo a noi stessi, senza pensare agli altri, ma solo a noi stessi»

Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha parlato dal Gran Galà del Calcio. Di seguito le sue parole, riportate da TMW.

POHJANPALO – «È un ragazzo che tiene molto al nostro progetto, è il nostro capitano. Non credo ci possa essere la possibilità per lui di andare via a gennaio».

L’ESPERIENZA DI ALTRE SQUADRE NELLA LOTTA SALVEZZA PUO’ ESSERE DECISIVO – «Sicuramente noi dobbiamo capire di guardare solo a noi stessi, cercare di fare risultato, battagliare e andare avanti senza pensare a quello che hanno gli altri, ma solo a quello che abbiamo noi».

RENDIMENTO AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE – «Sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile, da affrontare con il coltello tra i denti e che ci fosse da battagliare. Bisogna continuare sulla nostra linea, che è quella di portare avanti il gruppo vincente della Serie B, con dei ragazzi giovani e cercando di creare patrimonio. Andiamo avanti con grandissima fiducia, sapendo che dobbiamo fare di più, è chiaro. Questa è la nostra aspettativa, vogliamo migliorare partita dopo partita».