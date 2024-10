Atalanta, Retegui: «Titolo di capocannoniere? Vi dico questo»

Ancora in gol Mateo Retegui che con la rete realizzata in Venezia Atalanta è diventato il capocannoniere virtuale del campionato

L’Atalanta ha superato l’ostacolo Venezia grazie ad una rete per tempo. Il gol di Pasalic in apertura di match e quello di Retegui nella ripresa hanno permesso ai bergamaschi di fare bottino pieno in casa dei lagunari.

Continua il periodo d’oro del bomber di Gasperini che è andato a segno per la quarta partita di fila dopo la tripletta da ex contro il Genoa e i due centri in Nazionale nel pareggio col Belgio e nella vittoria con Israele.

L’ex Tigre è intervenuto ai microfoni di DAZN nel posto partita, commentando la grande rete realizzata a Stankovic e alla suggestione del titolo di capocannoniere, essendo attualmente in testa ai “re del gol” con 8 reti davanti a Thuram dell’Inter a 7.

GOL – «Quando ho visto il portiere, non ho pensato. Bel gol, ma è conseguenza di tutto quello che fa fatto la squadra. Vittoria importante per noi»

CAPOCANNONIERE – «Un obiettivo personale, lo voglio tanto ma l’importante è la squadra e arrivare in alto. L’importante è continuare così, ringrazio i tifosi venuti qui e questa vittoria è per loro»