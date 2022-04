Crollo Venezia, sconfitta e contestazione: la salvezza ora sembra un miraggio

Venezia Atalanta e il crollo della squadra di Zanetti, ottava sconfitta consecutiva e la contestazione dei tifosi

Otta sconfitta consecutiva e contestazione dei tifosi dopo la sfida tra Venezia e Atalanta. La squadra di Zanetti non riesce a ritrovare la serenità del girone d’andata e la salvezza ora è un miraggio.

Al Penzo è arrivata un’altra dura sconfitta contro la Dea, i tifosi al termine della partita hanno contestato Menta, l’uomo mercato dei lagunari. In società si prendono cambiamenti con Collauto, il direttore sportivo, pronto a lasciare e andare alla Triestina in C come riportato da Gianluca Di Marzio. Insomma un’aria poco positiva in casa Venezia.