Venezia, Di Francesco ammette: «L’Empoli meritava di più. Mercato? Ecco cosa ci manca»

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, dopo la sfida di Serie A contro l’Empoli. Tutti i dettagli in merito

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Venezia–Empoli.

GIUDIZIO – «Secondo me è un buon punto, per come si era messa la partita, sicuramente l’Empoli ha fatto meglio di noi. In altre occasioni avremmo meritato di più, oggi ci teniamo stretto il punto. Forse siamo stati un po’ troppo pensierosi, non la nostra miglior partita. Nella ripresa siamo stati più puliti, ho inserito anche Andersen e siamo migliorati».

BILANCIO – «La realtà dice che ne abbiamo 14 e dovremo fare di più, non possiamo fare di più. Dobbiamo lavorare per migliorare».

STANKOVIC – «Il primo merito è suo, noi lo supportiamo, è un ragazzo che sta continuando a lavorare e come ho già detto non deve mai mancargli l’umiltà. Al di là delle parate, è migliorato tanto nella sicurezza e nelle uscite, nella tranquillità che trasmette».

MERCATO – «E’ un girone di andata nel quale mi aspettavo qualche punto in più, ma sono quelli, dovremo lavorare in quella direzione per portare punti a casa. Manca fisicità, struttura e la possibilità di avere giocatori differenti da quelli che già abbiamo, per esempio nell’avere qualcuno che attacca la profondità».