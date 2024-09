Venezia Genoa, Di Francesco: «Ecco le ASSENZE di questa sfida»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha presentato così la sfida di campionato contro il Genoa

Il Venezia cerca riscatto dopo il ko di San Siro contro il Milan. A parlare in conferenza stampa come di consueto è Eusebio Di Francesco. Ecco le parole dell’allenatore.

DE ROSSI – «Se voglio dedicargli un pensiero? Lo chiamerò e quello che devo dire lo dirò a lui. Non voglio dire cose di circostanza»

SINGOLI – «Per gli infortunati, sicuramente non ci saranno Altare, Bjarkason, Duncan che ha avuto un problemino muscolare. Poi Sverko lo valuteremo oggi. Yeboah l’ho conosciuto meglio. Siamo un po’ in emergenza in alcune zone del campo»

BUSIO – «E’ una delle opzioni, come Doumbia. Cerchiamo di far crescere i ragazzi come lui. Vorremmo tutto e subito, io sono il primo, ma fare così è fuorviante. Ho diverse opzioni a centrocampo, cerco di mantenere tutti all’erta e pronti. Non è importante non solo chi inizia, ma è fondamentale anche chi subentra»

YEBOAH – «Abbiamo bisogno di creatività e i primi due che mi vengono in mente sono lui ed Oristanio in tal senso. Yeboah si è allenato bene e continuità, si era allenato pochissimo in precedenza e poi è andato in Nazionale quindi è normale un po’ di fatica. In Nazionale o giochi o ti alleni poco, ve lo assicuro: non è che i ct abbiano l’interesse a farti entrare in forma nel club. Può giocare anche dall’inizio, come a partita in corso»

POHJANPALO – «Ha fatto la stessa cosa con noi (ride, n.d.r.). Ed ha avuto anche un piccolo infortunio, poi è andato in Nazionale. E’ il nostro leader e capitano. Dovrà essere bravo anche lui ad essere un trascinatore per tutti. E’ uno di quei giocatori d’esperienza di cui parlavo»