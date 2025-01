Venezia Inter si avvicina: sarà la sfida di Filip Stankovic. Ecco l’obiettivo del giovane portiere

Venezia Inter si avvicina: questa sarà la sfida di Filip Stankovic. Ecco l’obiettivo del giovane portiere e le ultimissime

La sfida di domenica tra Inter e Venezia è anche la sfida che ha per protagonista Filip Stankovic, il portiere che difende la porta dei lagunari. Il ragazzo è di fatto da considerare di proprietà dei veneti anche se l’Inter ha il 50% sulla futura rivendita, il portiere classe ’02 è stato ceduto ai prossimi avversari dei nerazzurri che pagheranno il cartellino 2 milioni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport il ragazzo protagonista in positivo della sua stagione al Venezia sogna di giocare in un top club e in cima ai suoi desideri c’è proprio quello di difendere la porta dei nerazzurri.