Venezia, Oristanio: «Lasciare l'Inter è stato difficile»

Le parole di Gaetano Oristanio, attuale calciatore del Venezia con un passato nelle Giovanili dell’Inter

Gaetano Oristanio, attaccante del Venezia, è stato intervistato da Calciomercato.com parlando proprio del suo passaggio definitivo dall’Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

LA SCELTA DELL’INTER – «È stata una scelta molto difficile perché ero veramente molto piccolo. A 13 anni ho lasciato casa per andare a Milano e sicuramente non è una scelta facile. Senza famiglia, senza amici. Ho trovato un ambiente bellissimo. Ringrazio l’Inter perché mi ha cresciuto sia come persona che come calciatore. La famiglia aiuta nel prendere questa decisione perché è una scelta importante di vita. Al giorno d’oggi mi sento molto maturo per l’età che ho e vuol dire che è stata una decisione giusta».

IL RICORDO DEGLI ALLENAMENTI IN PRIMA SQUADRA CON CONTE – «Ricordo l’intensità degli allenamenti, che non avevo mai visto prima. E la qualità dei calciatori era altissima. Le prime cose che mi sono saltate all’occhio sono state proprio queste».