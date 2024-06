Venezia Pohjanpalo: «Ci sono stati giorni belli e brutti, ora c’è grande emozione; Vanoli è speciale»

Le parole di Joel Pohjanpalo, attaccante del Venezia, dopo la vittoria dei lagunari nella finale dei playoff contro la Cremonese

Joel Pohjanpalo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Venezia nella finale dei Playoff di Serie B, che vale la promozione. Di seguito le sue parole.

«C’è grande emozione per questa promozione, ci sono stati giorni bellissimi ma anche bruttissimi. Adesso festeggiamo, non vedo l’ora di giocare in Serie A. Vanoli è speciale, ci ha sempre aiutati, anche quando abbiamo perso quella partita a La Spezia e abbiamo vissuto quel momento difficile».