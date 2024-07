Venezia, SALTA Tessmann all’Inter: il motivo è da non credere

Si allontanano le possibilità di vedere Tessmann all’Inter, ecco perchè la trattativa tra i nerazzurri e il Venzia sta naufragando

Colpo di scena per il calciomercato Inter. Marotta e Ausilio avrebbero infatti mollato Tanner Tessmann: secondo Tuttosport la decisione è già stata comunicata al Venezia.

Troppo esose le richieste dell’entourage del giocatore (a livello di ingaggio e commissioni) e troppi i bastoni messi sulle possibili destinazioni dove il centrocampista sarebbe stato mandato in prestito. La vicenda, per certi versi, ha ricordato quella di Samardzic. E l’Inter, dove Ausilio e Baccin non amano farsi prendere per la giacchetta, ha chiuso le porte al giocatore, il che comunque non intacca gli ottimi rapporti con il Venezia, dove è già andato Gaetano Oristanio e sta per accasarsi Filip Stankovic.