Al Penzo va in scena Venezia Torino, match valido per la terza giornata della Serie A 2024-2025: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Dopo il pareggio contro il Milan e la vittoria con l’Atalanta il Torino di Paolo Vanoli fa tappa in Veneto dove incontra il Venezia di Eusebio Di Francesco. Il tecnico di Varese è pronto ad espugnare il Penzo e portare così a casa tre punti che regalerebbero ai granata (almeno) una notta in vetta alla classifica di Serie A. D’altro lato i lagunari sono pronti a dare del filo da torcere al loro ex allenatore, dopo aver già messo in difficoltà la Fiorentina di Palladino. Alle 18:30 il calcio d’inizio, segui qui LIVE Venezia Torino.

1′ – Iniziato il match

3′ – Giro palla del Venezia in questo avvio, il Torino attende dietro la linea del pallone

5′ – Prima occasione Torino: Zapata impegna già Svoboda, il difensore devia in corner il tiro del colombiano

8′ – Il Penzo è una bolgia, che atmosfera a Venezia quest’oggi. Si fanno sentire i sostenitori di casa, ma sono circa 1000 (ed altrettanto rumorosi) sono gli ospiti

11′ – Ora è il Torino a governare il ritmo della partita, ritmi però bassi in questo avvio

14’ – OCCASIONE VENEZIA: paratona di Vanja Milinkovic Savic sul grandissimo tiro di Nicolussi. Il portiere granata si distende a deviare il pallone lontano dall’incrocio dei pali. Sarà corner!

15′ – ANCORA VENEZIA: azione fotocopia sull’angolo, Nicolussi da fuori incontra la pronta risposta di Milinkovic. Questa volta però la palla rimane in area, prima di venire respinta dalla difesa granata!

17′ – OCCASIONE TORINO: che partita al Penzo! Doppio intervento di Joronen. Prima sulla conclusione dalla distanza, poi sulla ribattuta di Adams (con tanto di mischia davanti alla porta). Le due squadre non si stanno risparmiando

22’ – Partita dura e maschia, le due squadre non rifiutano i contatti fisici, tanti i contrasti sul terreno di gioco

26′ – Cooling break al Penzo. Alte temperature questa sera

30′ – Grande azione Venezia: ottimo cross di Candela a servire Ellertsson, quest’ultimo però impatta male!

35′ – Si abbassano i ritmi. Dopo un inizio fiammante ora la manovra delle squadre si fa macchinosa. Entrambi i club fanno fatica a perforare le linee avversarie

38′ – Che partita di Svoboda: il difensore è un vero e proprio muro per le offensive granata

44′ – Cala ancora l’intensità, l’azione di Venezia e Torino si rivela spesso (per non dire sempre) sterile. Di Francesco e Vanoli attendono l’intervallo

45′ – 3 minuti di recupero

45 + 3′ – Fine primo tempo: Venezia Torino 0-0

45′ – Inzia la ripresa

46′ – Nessun cambio per Venezia e Torino

49′ – Ammonito Vojvoda causa gioco pericoloso

53′ – Ammonito Linetty: contrasto falloso per il centrocampista

55′ – OCCASIONE TORINO: Ilic lasciato completamente solo impatta il cross di un compagno, blocca Joronen, ma l’ex Verona poteva fare decisamente meglio

57′ – Ci prova Ricci: tiro angolato e insidioso del centrocampista, Joronen si fa trovare pronto

62′ – Cambio Torino: esce Ricci, entra Sanabria

62′ – Sono due i cambi del Toro: fuori Borna Sosa per Pedersen

63′ – Cambio anche per il Venezia. Non ce la fa Nicolussi Caviglia, problema muscolare per lui e i compagni chiamano la sostituzione (era tra i migliori in campo). Al suo posto Doumbia

68′ – Ammonito Duncan: puntio il fallo su Adams

70′ – OCCASIONE VENEZIA: sinistro dalla sitanza per l’arancioneroverde. Si fa trovare pronto Milinkovic.

72′ – ALTRA OCCASIONE VENEZIA: ora ci prova Ellertsson, agevolato dalla posizione defilata del tiro del veneziano il portiere del Torino guarda la sfera terminare sull’esterno della rete

75′ – Movimenti sulle panchine: in arrivo cambi per ambo gli allenatori

77′ – Cambi Torino: entrano Dembele e Tameze, fuori invece Adams e Vojvoda

77′ – Roulette di cambi anche per il Venezia: escono Sverko e Oristanio, entrano Altare e Gytkjaer

77′ – Altro cambio Venezia: fuori anche Pohjanpalo, al suo posto El Haddad

83′ – Ammonito Altare, punito il fallo del neo entrato

87′ – Le due squadre stanno dando il tutto per tutto, ma la stanchezza in campo è eveidente. L’impressione è che si attenda addirittura il novantesimo

VENEZIA TORINO LIVE 0-0

VENEZIA – Joronen; Idzes, Sverko, Svoboda; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Ellertsson, Oristanio; Pohjanpalo.

TORINO – Milinkovic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Adams, Zapata

ARBITRO: Marcenaro