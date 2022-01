Venezia, oggi le visite mediche e primo allenamento per Nani

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Venezia chiude per un altro acquisto importante, oggi previste le visite mediche e il primo allenamento per Nani

Il Venezia dopo Cuisance, chiude per un altro colpo importante. La società arancioneroverde avrebbe ormai chiuso per l’arrivo di Nani.

Il portoghese svincolato dopo l’esperienza in MLS, oggi è atteso in città per le visite mediche e per il primo allenamento agli ordini di mister Zanetti. A riferirlo Gianluca Di Marzio.