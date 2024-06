Venezia, Zampano: «Vanoli fondamentale, vi spiego cos’ha fatto. Pohjanpalo e Gytkjaer hanno fatto i FENOMENI»

Il difensore del Venezia Francesco Zampano ha parlato di quello che è stato un anno magico per la squadra arancioneroverde

Francesco Zampano, difensore del Venezia, è intervenuto a Radio TV Serie A per parlare di vari argomenti riguardanti la squadra neopromossa in Serie A.

STAGIONE – «E’ stata un’annata pesante, ma siamo felicissimi di aver riportato il Venezia in Serie A. Ho ancora nella mente quella sconfitta contro lo Spezia all’ultima giornata della regular season. Siamo stati bravi a ricaricarci e vincere i playoff. Dal primo giorno lo staff ci ha fatto correre e ci ha preparato per arrivare ad un grande traguardo»

VANOLI – «Mister Vanoli è stato fondamentale. Ha ricompattato un gruppo che non sembrava essere più così motivato. Ci ha preso penultimi in classifica e in due stagioni abbiamo agguantato la Serie A. Vanoli ci ha dato una mentalità vincente. E’ un vincente, lo ha dimostrato anche allo Spartak Mosca. Ci spronava a superare i nostri limiti, ogni giorno: e lo abbiamo fatto. Busio e Tessman non erano titolari e oggi sono dei punti di riferimento. Loro sono l’esempio concreto del lavoro del nostro staff tecnico guidato da Vanoli»

CITTA’ – «Siamo orgogliosi di aver intrapreso questo viaggio con i veneziani. I festeggiamenti sono stati qualcosa di straordinario, unico. Gioire con i propri tifosi sulle barche in acqua, solo a Venezia puoi goderti uno spettacolo simile. Ora l’entusiasmo è alle stelle e noi faremo di tutto affinché questa magia non svanisca»

ATTACCANTI – «Il bomber Pohjanpalo e l’altro vichingo Gytkjaer hanno fatto i fenomeni. Tutto il gruppo però rispetto ad altre squadre ha fatto la differenza. Chi entrava dava più del 100%, chi non giocava ci dava consigli dalla panchina»