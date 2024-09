Ventola sul derby: «Inter FAVORITA, il divario con il Milan è AMPIO. Sul momento di Lautaro dico QUESTO»

Le parole di Nicola Ventola, ex calciatore, sul derby in programma tra Inter e Milan. Tutti i dettagli

Nicola Ventola ha parlato a Tuttosport del derby tra Inter e Milan in Serie A.

DERBY- «L’Inter è favorita contro il Milan, ma lo è in generale su tutti. Io sui rossoneri mi ero espresso in modo positivo e continuo a dire che abbiano una rosa molto competitiva: una squadra con quell’organico può saper far male. Non è partita bene, non c’è equilibrio. A mio avviso alcuni giocatori possono essere fuori ruolo, tipo Loftus-Cheek, che schiererei più avanti, mentre Reijnders dovrebbe arretrare un po’. C’è da lavorare meglio al Milan, non solo sull’aspetto tecnico-tattico, ora lo si deve fare anche sulla testa dei giocatori, c’è pressione».

PRONOSTICO- «Tenendo conto di tutto, della forza delle due squadre, ma anche del momento, cioè del punto di vista mentale e di quello della quadratura attuale, vedo troppo divario: per me finisce 3-1 per l’Inter. Calhanoglu potrà essere decisivo per i nerazzurri, Morata per il Milan».

CHE PARTITA SARA’ – «L’Inter può fare dei passi falsi solo perché si fa male da sola a livello di testa e motivazione. Col Monza credo sia successo questo, visto che le partite successive sarebbero state contro City e Milan. L’Inter è proprio bella da vedere quando mentalmente c’è. Mi aspetto il giusto approccio, una qualità alta di giocate, un numero elevato di occasioni da gol. Il Milan è un’incognita. Serve più attenzione, ha le armi per fare male ai nerazzurri. Nei 90 minuti, nei momenti in cui sei martello, devi martellare. E sfruttare le occasioni».

LAUTARO- «Se non fai la preparazione estiva ci metti molto più tempo a entrare in forma, parlo da ex calciatore. Ci sta che Lautaro non sia al 100%, ma il giocatore non si discute. Sento su di lui cose assurde, segnerà Tanti gol. Poi a me piace come si sacrifica. Si sblocchi presto,

magari nel derby, almeno lo lasciano stare».

