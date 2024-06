Ventura SICURO: «Amichevoli BUGIARDE, l’Italia farà BENISSIMO agli Europei»

Le parole di Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale, sul possibile cammino dell’Italia agli Europei. I dettagli

Giampiero Ventura ha parlato a La Gazzetta dello Sport del possibile cammino dell’Italia agli Europei.

PAROLE – «Auguro alla Nazionale di fare benissimo. Aldilà delle tantissime cose buone fatte in carriera, sono molto legato a Luciano Spalletti. È stato un mio giocatore, gli voglio un gran bene: gli rivolgo un grandissimo in bocca al lupo, davvero di cuore, nella speranza che possa far sognare gli italiani. Le amichevoli hanno poco senso, spesso sono bugiarde, mentre sono sicuro che Luciano riuscirà a trasmettere alla Nazionale il suo modo di essere. Mi riferisco al mondo di stare in campo con la giusta determinazione e ferocia. Credo che Scamacca possa diventare una sorpresa. Ha le qualità per diventare una delle rivelazioni dell’Europeo».