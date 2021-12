Verona-Empoli: test per l’ascolto live dei dialoghi tra arbitro e VAR

In Verona Empoli verrà effettuato un test per l’ascolto live dei dialoghi tra arbitro e VAR. La novità voluta da AIA e Lega Serie A

Durante il match di Coppa Italia tra Verona ed Empoli verrà messo in pratica un primo test ufficiale per l’ascolto live dei dialoghi tra l’arbitro in campo e la sala VAR. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, le recenti parole del designatore Gianluca Rocchi sono state confermate.

DICHIARAZIONI – «Il giorno in cui faremo ascoltare i dialoghi tra arbitri e Var è molto vicino. Nessun segreto. A noi tra l’altro serve per didattica: nella valutazione del Var non c’è solo la decisione ma anche il modo di comunicarla», aveva detto Rocchi ai microfoni di Radio Anch’io Sport.