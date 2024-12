Verona, la dura legge del gol (su corner). Le incredibili coincidenze di questa stagione

Tutti i numeri del Verona di Zanetti sui gol arrivati da una situazione di calcio d’angolo in Serie A. I dettagli in merito ai gialloblù

C’è una legge non scritta quando gioca il Verona, davvero curiosa (e che se avrà nuove applicazioni va veramente codificata). Se gli scaligeri segnano da calcio d’angolo, la partita finisce 3-2. Nel bene e nel male. Ci sono già stati 3 esempi e ammetterete che anche per la stranezza del punteggio è realmente bizzarro. La serie è iniziata in Verona-Torino: batte rasoterra Lazovic, Belhayane inventa un velo e da fuori Kastanos colpisce, approfittando anche di una leggera evoluzione. Peccato che 3-3 vincano i granata, pensano al Bentegodi.

Verona-Roma, invece, finisce 3-2 per i gialloblu. Stavolta calcia Duda e Magnani si fa trovare pronto alla deviazione di testa sul primo palo. Infine, Parma-Verona, 2-3 per i veneti. Calcio d’angolo, gli scaligeri muovono palla con Harroui che s’inventa dribbling e cross calibrato perfettamente per Coppola. «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova»: lo scrisse Agatha Christie, ma non crediamo fosse per un corner.