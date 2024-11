Verona Inter, Inzaghi ha preso una decisione! Calhanoglu non convocato per il match. Le ultime

Verona Inter, il tecnico Inzaghi ha preso una decisione! Hakan Calhanoglu non convocato per il match. Le ultimissime

Manca sempre meno al ritorno in campo dell‘Inter di Inzaghi, che sabato al Bentegodi, sfida il Verona di Zanetti per la sfida della tredicesima di Serie A. I nerazzurri arrivano dal pareggio nel match pre sosta contro il Napoli e sono pronti a rimettersi alla rincorsa degli azzurri di Conte. La squadra di Inzaghi non avrà a disposizione Calhanoglu, fermatosi dopo un problema con la Nazionale.

Inter, Calhanoglu resta a Milano. pic.twitter.com/wl8rjj0oSn — Pasquale Guarro (@GuarroPas) November 22, 2024

Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro su X, il centrocampista non sarà convocato per il match del Bentegodi, lasciando quindi cadere ogni dubbio sulla sua presenza. Inzaghi lo preserverà quindi per i prossimi impegni in Champions, e probabilmente farà spazio a Asllani in regia, che si candida così ad una maglia da titolare per domani.