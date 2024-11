Verona Inter, le probabili formazioni: ecco chi dovrebbe giocare

Queste sono le probabili formazioni di Verona Inter, match valevole della prima giornata post sosta delle Nazionali

C’è attesa per Verona Inter, match che sabato pomeriggio andrà in scena allo Stadio Bengodi. Sarà il ritorno del campionato di Serie A dopo la sosta delle Nazionali con gli scaligeri che cercano punti per la salvezza e i nerazzurri per raggiunge il Napoli.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.