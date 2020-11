Verona, la lista dei convocati di Juric per l’Atalanta

La lista dei convocati di Juric, allenatore del Verona, per la gara di questa sera in casa dell’Atalanta

Il Verona atteso dal match di questa sera contro l’Atalanta per la nona giornata del campionato di Serie A. Assenti per infortunio anche Cetin e Magnani nella lista dei 24 convocati di Juric per la sfida di Bergamo.

La lista completa:

Portieri: Silvestri, Pandur, Berardi;

Difensori: Gresele, Dimarco, Faraoni, Lovato, Udogie, Ceccherini, Dawidowicz, Amione, Ilie;

Centrocampisti: Veloso, Barak, Ilic, Terracciano, Zaccagni, Tameze, Danzi, Bertini;

Attaccanti: Salcedo, Di Carmine, Favilli, Colley.