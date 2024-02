Verona Juventus, Baroni: «Servono voglia e determinazione»

Marco Baroni, tecnico del Verona, ha parlato prima della gara interna contro la Juventus, valevole per la 25esima di Serie A

Marco Baroni è pronto con il suo Verona ad affrontare la Juventus in questa attesissima sfida per i gialloblu. Ecco le parole dell’allenatore degli scaligeri in vista dell’incontro.

MESSAGGIO ALLA SQUADRA – «Alla squadra dirò di portare in campo tutta la gioia e la determinazione, la voglia di affrontare queste partite. Sappiamo che ci sono differenze e solo con questo atteggiamento possiamo colmarle».

