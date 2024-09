Verona, Kastanos: «Come squadra abbiamo dimostrato CARATTERE»

Grigoris Kastanos ha parlato della situazione in casa Verona dopo la sconfitta in campionato contro il Torino

A segno contro il Torino, Grigoris Kastanos è intervenuto a L’Arena per parlare di diversi argomenti tra cui proprio la gara coi granata e la situazione in generale.

PAROLE – «Mi sento ogni giorno meglio. I ritmi di allenamento sono alti ma questo a me piace. Contento per il gol, devo mettere le mie qualità a servizio del gruppo. Siamo una squadra che ha dimostrato di avere carattere, è questa è una buona cosa per il futuro»