Verona, Lazovic: «2021 buon anno, ora pensiamo a salvarci»

Darko Lazovic, esterno del Verona, ha parlato di alcuni temi di attualità in casa gialloblù: ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni de L’Arena, l’esterno del Verona Darko Lazovic ha parlato di alcuni temi legati al club gialloblù.

2021 – «Quest’ultimo è stato un buon anno per il gruppo: prima abbiamo raggiunto la salvezza con ampio anticipo e ora abbiamo chiuse bene il girone d’andata. A livello personale credo invece che avrei potuto fare di più, ma spero di rifarmi da giovedì in poi».

COMPAGNI – «Faraoni corre più di me, Casale è un ottimo giovane. Zaccagni-Caprari? Con Mattia avevo un ottimo rapporto e si vedeva anche in campo, ma ormai ha intrapreso una nuova avventura. Gianluca è fortissimo e forse a Verona ha trovato maggior continuità. Spero segni tanti e mi regali anche un assist. Non so chi sarà il miglior giocatore del 2022, diciamo che sarà la squadra: siamo un gruppo unito e quando raggiungiamo un obiettivo è merito di tutti».

TECNICI – «In questi giorni non ho sentito Juric, ma abbiamo chiacchierato un po’ dopo Torino-Verona. Un regalo a Tudor? Volevamo battere la Fiorentina, ma non ce l’abbiamo fatta».

OBIETTIVI – «Ora ci aspettano Spezia, Salernitana, Sassuolo e Bologna, quattro squadre alla nostra portata contro le quali possiamo fare tanti punti. Il nostro obiettivo è la salvezza, quindi meglio cominciare subito a fare risultato».