Verona, lutto in casa Zanetti: è morta la madre del tecnico, il comunicato del club

Verona, grave lutto per il tecnico Paolo Zanetti: è mancata in mattinata la madre. Il comunicato di condoglianze del club

Lutto in casa Verona: è morta in mattinata la madre del tecnico Paolo Zanetti. Di seguito il comunicato di condoglianze del club scaligero, a cui si unisce la redazione di Calcionews24 per il tecnico e i suoi cari.

— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) January 7, 2025

«Il Presidente Maurizio Setti, il Direttore Sportivo Sean Sogliano e tutta la famiglia dell’Hellas Verona si stringono attorno a quella di mister Paolo Zanetti per la scomparsa dell’amata mamma Agnese. Al Mister e a tutta la sua famiglia va il più sincero abbraccio e la più forte vicinanza da parte di tutta la società, dello staff tecnico e della squadra»,