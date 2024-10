Verona Monza 0-3: successo per i lombardi che risalgono la china

Al Bentegodi, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Verona e Monza: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al Bentegodi, Verona e Monza si affrontano nel match valido per l’attuale giornata della Serie A 2024/25.

VERONA MONZA LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA

79′ PARTITA CHIUSA! Grandissima incursione da parte del Monza che con Alessandro Bianco trova il 3-0

74′ RADDOPPIO MONZA. Ancora una volta Dany Mota mette la firma per il Monza. 0-2 per i lombardi

71′ CONCLUSIONE VERONA! Kastanos tenta la conclusione per il Verona, salva ancora Turati!

62′ TRAVERSA MONZA! Conclusione di Kyriakopoulos che centra l’incrocio dei pali!

52′ Colpo di testa di Djuric. 0-2 sfiorato dai lombardi.

46′ LAZOVIC! Conclusione per il capitano gialloblu. Veronesi entrati con grande determinazione

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO: VERONA MONZA 0-1

31′ ANCORA VERONA! Cross perfetto di Ghilardi con Mosquera che prova la conclusione, ma svirgola sul cross

23′ OCCASIONE VERONA! Duda crossa con Ghilardi che prova a saltare di testa, ma Turati è bravo a deviare la conclusione.

8′ GOAL DEL MONZA. Inizio in salita per il Verona con Dany Mota che trafigge la difesa gialloblu portando in vantaggio gli ospiti.

E’ COMINCIATA VERONA MONZA