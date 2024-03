Verona, dubbio Lazovic: la probabile formazione per il Sassuolo

La probabile formazione di Marco Baroni in vista della prossima giornata di Serie A contro il Sassuolo. I dettagli

Tanti dubbi in casa Verona in vista della sfida domenicale di Serie A contro il Sassuolo. Spera infatti di tornare tra i titolari Lazovic che si gioca il posto con Swiderski e Henry. Confermatissimi invece Noslin, Suslov, Folorunsho e Duda. Ballotaggio anche a centrocampo tra Serdar e Dani Silva, con il primo leggermente favorito. In difesa pronti Cabal, Dawidowicz, Magnani e uno tra Tchatchoua e Centonze.

PROBABILE FORMAZIONE

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Tchatchoua/Centonze, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar/Dani Silva, Folorunsho; Suslov, Lazovic/Swiderski/Henry; Noslin. All. Baroni.