Verona, Veloso: «Punto prezioso col Napoli. Simeone? Si è ambientato»

Miguel Veloso, centrocampista del Verona, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Napoli. Le sue dichiarazioni.

PAREGGIO – «Sappiamo quanto è importante affrontare con la giusta attenzione ogni partita, perché punti come quello ottenuto oggi sono preziosi e ci permettono di avvicinare sempre di più il nostro obiettivo, che è la salvezza. Ci dà soddisfazione aver fatto una grande prestazione qui a Napoli, proponendo con coraggio, come siamo soliti fare, il nostro modo di giocare a calcio».

TAMEZE – «Il mio compito in campo non è solo far girare la squadra, ma anche aiutare i miei compagni, da capitano. Questo è l’obiettivo che mi pongo quando sono sul terreno di gioco e posso dirmi fiero di come questo gruppo sta continuando a interpretare la stagione, di partita in partita. Per quanto riguarda Tameze, nell’ultimo mese è cresciuto tantissimo e le prestazioni che sta offrendo lo testimoniano. È un giocatore importante per noi, tutti lo sono in questo gruppo».

SIMEONE – «Siamo tutti contenti per Giovanni, penso si sia ambientato splendidamente a Verona. Conoscendolo sin dai tempi del Genoa, sapevo già che tipo di professionista e agonista è. Il suo lavoro negli anni sta pagando, non deve fermarsi».