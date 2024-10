Verona-Venezia, DUDA titolare. Zanetti punta nuovamente sulla leadership del centrocampista slovacco

Le ultime sulle possibili scelte di Paolo Zanetti in vista di Verona-Venezia, con la possibilità di vedere Duda titolare. I dettagli

Verona punti 6, in questo momento fuori dalla zona pericolo. Venezia staccato di 2 lunghezze, penultimo in classifica. Il derby del Veneto di domani sera si annuncia acceso, con due formazioni che forse hanno fin qui raccolto di meno dei complimenti ricevuti per la qualità espressa dal gioco. Sul fronte formazioni, Paolo Zanetti recupera una pedina importante. Dopo avere saltato le gare con Lazio e Torino ed essere rientrato con il Como nella ripresa, stavolta lo slovacco Duda dovrebbe partire dall’inizio. Un inserimento importante, il tecnico conta molto sul suo apporto.

E come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, «per l’Hellas, Duda è un leader. Lo è per il carisma, per la personalità, perché è un riferimento per i compagni di squadra, un trascinatore che si fa sentire. E, dal punto di vista tattico, è fondamentale. Suo, tra gli altri, è il compito di “schermare” la difesa, di aumentare la protezione dietro».