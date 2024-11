Verona, Zanetti: «Dovevamo essere perfetti, abbiamo tanti rimpianti…»

Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, nel post partita della gara di Serie A 2024/25 contro la Fiorentina. I dettagli

Paolo Zanetti ha parlato a Dazn nel post partita di Fiorentina-Verona.

PRESTAZIONE – «Si doveva fare di più. Impegno e atteggiamento ci sono stati, per gran parte la partita è stata combattuta. Eravamo in gara, poi abbiamo preso gol su calcio d’angolo, in marcatura, quindi ci siamo allungati per rimetterla di nuovo in piedi e abbiamo preso il 3-1. La Fiorentina ha grande qualità e fiducia, un centravanti supportato dalla squadra che segna a ogni palla che tocca».

CONSAPEVOLEZZA – «Per noi l’autostima è importante. Dobbiamo passare da vittorie importanti e sconfitte pesanti, il percorso non è semplice ma ho buoni giocatori. Siamo alla ricerca di una solidità diversa, oggi il risultato ci punisce ma l’atteggiamento c’è stato. Però siamo stati imperfetti e per fare punti qui devi essere perfetto tocca».

LOTTA SALVEZZA – «Come sempre, il campionato è diviso in due altri mini-campionati. Ci siamo noi e le grandi squadre. In questo momento nella nostra zona siamo in tanti e significa che i problemi e gli alti e bassi li hanno avuti tutti, chi prima e chi dopo. La spunterà chi ha più continuità: gli scontri diretti fanno la differenza, ma se come noi batti Napoli e Roma sono vittorie importanti. E devi ricercare anche quelle. Oggi pure ci abbiamo provato, ma diamo merito all’avversario. Per essere all’altezza di questa partita bisognava essere perfetti dietro e super-cinici in attacco. La prestazione è stata buona, ma non sufficiente per fare punti».