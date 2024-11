Verratti Inter, trattativa solida per gennaio? Ecco la situazione e strategia della squadra nerazzurra

Verratti Inter, spente sul nascere le voci di mercato: Oaktree pone il veto all’operazione a centrocampo! Due i motivi

Le voci provenienti dalla Spagna che accostavano Marco Verratti al calciomercato Inter non trovano conferma in Italia, dove Tuttosport spiega come l’operazione non sarebbe avallata dalla proprietà Oaktree principalmente per due motivi.

VERRATTI INTER – «Niente Inter per Marco Verratti. La notizia lanciata dal quotidiano spagnolo Marca di un possibile approvo in nerazzurro a gennaio da parte del centrocampista abruzzese – oggi in forza all’Al-Arabi, squadra qatariota che veleggia nelle zone meno nobili del campionato locale e rischia addirittura la retrocessione – è stata infatti subito smentita da Viale della Liberazione. Con l’ex centrocampista Psg insomma che per esordire in Serie A dovrà eventualmente trovare un’altra destinazione. L’impossibilità dell’affare è data sostanzialmente da due fattori. Il primo, quello più importante, è il contratto in essere di Verratti col club di Doha, che assicura al ragazzo un introito totale, sino al 30 giugno del 2025, di 30 milioni di euro netti all’anno (che, calcolatrice alla mano, fa uno stipendio da 3.400 euro all’ora per il giocatore). In secondo luogo, c’è la carta d’identità del calciatore. Classe 1992, Verratti ha già compiuto trentadue anni, il che significa che non è ad oggi un target per la società campione d’Italia. Il diktat di Oaktree resta chiarissimo: meglio puntare su giovani promettenti pagandone il cartellino, piuttosto che investire negli emolumenti di professionisti sì affermati, ma già avanti con l’età, almeno calcisticamente parlando».