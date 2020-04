Vicenza in apprensione: il giovane Bolzon operato per emorragia cerebrale

Il giovane Edoardo Bolzon, difensore del Vicenza Under 17, colpito da emorragia cerebrale e operato d’urgenza: le ultimissime

Brutta notizia in casa Vicenza: il giovane calciatore Edoardo Bolzon, difensore della formazione biancorossa, sta lottando tra la vita e la morte a causa di una emorragia celebrale. Ecco il comunicato del Vicenza:

«A volte, semplicemente, le parole per spiegare le cose che accadono non si trovano.

Ieri sera, Edoardo Bolzon, difensore biancorosso della nostra Under 17, è stato colpito da un’emorragia cerebrale e sta ora lottando per la vita all’Ospedale di Treviso, dove è stato operato d’urgenza nelle scorse ore. Edoardo, ti sei sempre dimostrato un guerriero in campo, battagliando su ogni pallone più di chiunque altro, come il tuo spirito combattivo ti porta a fare. Questa è una partita ancora più difficile da affrontare ma sappiamo quanto forte tu sia, i tuoi compagni e tutta la grande famiglia biancorossa sono al tuo fianco, anche in questa battaglia». La redazione di CalcioNews24.com fa il tifo per il giovane Edoardo, affinché tutto si risolva per il meglio. Forza Edoardo!