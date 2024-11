Vieira: «Molto soddisfatto, la cosa importante era dare fiducia»

Le parole di Patrick Vieira, tecnico del Genoa, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù contro il Cagliari a Marassi

Patrick Vieira ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Genoa contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.

GARA – «Sono molto soddisfatto, credo che i giocatori hanno fatto una partita interessante, o vista una squadra concentrata su quello che abbiamo studiato. Meritavamo di vincere, soprattutto nel secondo tempo»

FIDUCIA – «La cosa importante era dare fiducia, dobbiamo avere un progetto di gioco chiaro dove i giocatori possono mettere in mostra il loro talento. Dobbiamo migliorare, abbiamo preso due gol di rigore, abbiamo creato situazioni pericolose. Vuol dire che dobbiamo lavorare per essere ancora più forti»

MIRETTI E BALOTELLI – «Credo che lui ha la qualità per essere pericoloso negli ultimi 40 metri. Ha tecnica per fare gol e per fare assist. oggi l’ho utilizzato a sinistra ma ha passato la maggior parte del tempo dentro. Balotelli è entrato alla fine ma è vero che prendere il rigore alla fine è stato complicato. Era dispiaciuto perché non è entrato prima. Ma queste sono le cose che voglio vedere».