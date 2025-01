Vieira: «Soddisfatto per il punto, l’equilibrio è stato decisivo; Balotelli? La cosa importante è la squadra»

Le parole di Patrick Vieira, tecnico del Genoa, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù in trasferta contro il Lecce

Patrick Vieira ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Genoa contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Sono soddisfatto del punto che abbiamo preso oggi contro una bella squadra, che ha fatto un’ottima partita. Siamo rimasti solidi, organizzati, uniti. Credo che il punto sia meritato perché, pur avendo avuto il Lecce il possesso palla, non ha creato molte occasioni. Entrambi le squadre hanno fatto girare la palla, ma alla fine il punto è meritato per la nostra solidità e unità».

SI POTEVA CREARE DI PIU’ – «L’equilibrio è stato importantissimo in questa partita. Volevamo creare di più, andare di più in contropiede, ma abbiamo giocato contro una squadra molto organizzata, che non ha lasciato molti spazi. Prendere un punto qui a Lecce non era semplice. Abbiamo dimostrato qualità difensiva e avuto due o tre occasioni in cui potevamo giocare meglio per fare gol. Sono contento del punto preso».

VITINHA – «Vitinha ha fatto una grande gara, ha dimostrato lo spirito e la solidarietà che dobbiamo avere in campo. Quando giochiamo fuori casa su campi difficili, come questo di Lecce, dove squadre più forti hanno perso punti, abbiamo bisogno di tutti i giocatori uniti. Vitinha, Pinamonti e Miretti lo hanno fatto. È stata una partita difficile, ma abbiamo dimostrato che stiamo crescendo come squadra. Era importante non perdere e sono contento del valore che abbiamo espresso».

FRENDRUP – «È un giocatore fondamentale, come Milan, come Thorsby come Vasquez. Abbiamo giocatori con esperienza e qualità. Credo in questo gruppo, sono tutti importanti. Abbiamo visto Kasa giocare la sua prima partita dopo tanto tempo. Abbiamo bisogno di tutti i giocatori in forma».

BALOTELLI – «Mario è un giocatore importante, come Sabelli e Vogliacco, che non sono entrati. Abbiamo anche altri in panchina. Facciamo un gioco di squadra, sono tutti importanti. Oggi ho fatto questa scelta, domani ne farò un’altra. La cosa più importante è la squadra e la società. Se capiamo tutti questo, faremo cose interessanti come oggi».